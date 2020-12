Vela, America’s Cup 2020: poco vento, nulla di fatto nella Prada Christmas Race (Di domenica 20 dicembre 2020) Si conclude senza risultati la Prada Christmas Race, valevole per l’America’s Cup 2020 di Vela. Gli organizzatori sono riusciti a far partire la prima regata tra Emirates Team New Zealand e Ineos Team UK., ma un calo di vento ha costretto ad annullarla e a cancellare le altre in programma. “Sono stati anni impegnativi – ha detto Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa -. Per tre anni abbiamo lavorato praticamente al buio, senza confronti. Questa è stata una grande opportunità, prima delle regate ufficiali della Prada Cup a gennaio. Abbiamo imparato tanto ed ovviamente siamo dispiaciuti perché potevamo vincere delle regate che abbiamo perso. Ma dobbiamo fare tesoro di questa esperienza”. “Da questa sera inizieremo a fare una ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Si conclude senza risultati la, valevole per l’Cupdi. Gli organizzatori sono riusciti a far partire la prima regata tra Emirates Team New Zealand e Ineos Team UK., ma un calo diha costretto ad anrla e a cancellare le altre in programma. “Sono stati anni impegnativi – ha detto Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa -. Per tre anni abbiamo lavorato praticamente al buio, senza confronti. Questa è stata una grande opportunità, prima delle regate ufficiali dellaCup a gennaio. Abbiamo imparato tanto ed ovviamente siamo dispiaciuti perché potevamo vincere delle regate che abbiamo perso. Ma dobbiamo fare tesoro di questa esperienza”. “Da questa sera inizieremo a fare una ...

