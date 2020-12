Variante virus, Speranza: 'Il rischio che arrivi in Italia c'è. Verifiche in corso'. Stop voli dal Regno Unito e obbligo tamponi: firmata ... (Di domenica 20 dicembre 2020) ritorna la paura. 'Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trova già in ... Leggi su leggo (Di domenica 20 dicembre 2020) ritorna la paura. 'Ho firmato una nuova ordinanza che blocca iin partenza dalla Gran Bretagna e vieta l'ingresso indi chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trova già in ...

