Variante virus: riunione Macron-Merkel-Von der Leyen, escluso (al solito) Conte (Di domenica 20 dicembre 2020) Come d'abitudine, quando esiste un problema che riguarda l'Unione Europea, la soluzione deve essere trovata fra Francia - Germania e Commissione Ue. Una prassi che esclude sempre l'Italia e la Spagna, fra i grandi Paesi, nonostante le vanterie di Conte Leggi su firenzepost (Di domenica 20 dicembre 2020) Come d'abitudine, quando esiste un problema che riguarda l'Unione Europea, la soluzione deve essere trovata fra Francia - Germania e Commissione Ue. Una prassi che esclude sempre l'Italia e la Spagna, fra i grandi Paesi, nonostante le vanterie di

trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - trash_italiano : In effetti avevamo bisogno della variante del virus che sbloccasse la seconda stagione. - Luciana12827144 : RT @Letargo6: Italia, Belgio, Germania su 'imput americano'ricorrono allo stop dei voli per paura della nuova variante britannica del virus… - lucacinalli2 : @Agenzia_Ansa Possibile che in questo periodo che si parla di vaccino imminente, efficacia, distribuzione, luce in… -