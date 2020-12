Variante inglese del Covid Cosa dicono i virologi italiani?

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) L’Oms lancia un chiaro monito ai Paesi europei chiedendo che rafforzino le misure anti-19. La causa è la nuovadel virus. “In tutta Europa, dove la trasmissione è intensa e diffusa, i Paesi devono aumentare la loro capacità di sequenziamento del virus in attesa di saperne di più sui rischi posti dalla”. E intanto il virologo Andrea Crisanti sostiene che “bisogna verificare se questasi trova già in Italia e quindi dare risorse ai laboratori per fare i sequenziamenti. Più si diffonde più causa malattie e morti, è evidente”. Lo scienziato spiega: “Laè apparsa questa estate in Spagna ed effettivamente ha un R0 superiore agli altri. Non si sa se la risposta immunitaria prodotta dai vaccini copre anche questa, è un interrogativo al ...