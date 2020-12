Variante inglese Covid più pericolosa? Capobianchi | «Possibile che sia già in Italia»

(Di domenica 20 dicembre 2020) La professoressa Maria Rosariadirige il laboratorio di virologia dell?Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma dove per la prima volta infu isolato Sars-CoV-2, a inizio...

repubblica : Un virus più contagioso alla base della seconda ondata. E ora la variante inglese può mettere a rischio anche i vac… - ricpuglisi : Cari concittadini, su copertura mediatica della 'variante inglese' del #Covid_19 confrontate @Corriere e… - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - MicheleCardia : RT @SkyTG24: La variante del #Covid19 che si sta diffondendo a #Londra e nel sud-est dell’Inghilterra avrebbe una trasmissibilità molto mag… - giu33liana : RT @medicojunghiano: Coronavirus, la nuova variante «inglese» fa paura all’Europa. Ecco che cosa sappiamo - Il Sole 24 ORE -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

"I virus mutano naturalmente, ma per motivi sui quali non mi dilungo ci sono quelli che lo fanno più velocemente (come Hiv e Hcv), e quelli che lo fanno più lentamente. I coronavirus sono relativament ...Confermata una nuova variante del Covid 19 nel Regno Unito. L'Unione europea si attrezza e convoca una riunione d'emergenza.