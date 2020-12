Variante del Covid in Gran Bretagna: l’Italia blocca i voli (Di domenica 20 dicembre 2020) La Variante del Covid scoperta in Gran Bretagna diffonde più velocemente il contagio: preoccupazione anche in Italia, Speranza blocca i voli da e per Londra “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladelscoperta indiffonde più velocemente il contagio: preoccupazione anche in Italia, Speranzada e per Londra “Ho firmato una nuova ordinanza chein partenza dallae vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si… L'articolo Corriere Nazionale.

trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - trash_italiano : In effetti avevamo bisogno della variante del virus che sbloccasse la seconda stagione. - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sospensione dei voli con la Gran Bretagna per la nuova varian… - dieffepi : RT @repubblica: Variante inglese del virus, l'Italia blocca i voli con la Gran Bretagna. L'Oms: 'La variante è già in Danimarca, Olanda e A… - fgareggia : Secondo Londra: 'la nuova variante del virus è fuori controllo'. Per Bassetti il vaccino funzionerà comunque. -