Variante Covid, trovato in Italia un soggetto positivo al ceppo del virus proveniente dal Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) La notizia è stata confermata dal Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio. Un paziente, non si specifica in alcun modo la sua identità, è stato trovato positivo alla Variante del Coronavirus scoperta nel Regno Unito. Secondo il centro medico romano il paziente convive con una persona che negli ultimi giorni è tornata in Italia dal Regno Unito con un volo atterrato all’aeroporto di Fiumicino. Entrambi sono in isolamento, così come tutti i loro familiari e i contatti stretti. Dopo il blocco dei trasporti con il Regno Unito, sono cominciate le analisi dei flussi di passeggeri per capire quante persone sarebbero arrivate in Italia negli ultimi giorni. Il primo a ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020) La notizia è stata confermata dal Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio. Un paziente, non si specifica in alcun modo la sua identità, è statoalladel Coronascoperta nel. Secondo il centro medico romano il paziente convive con una persona che negli ultimi giorni è tornata indalcon un volo atterrato all’aeroporto di Fiumicino. Entrambi sono in isolamento, così come tutti i loro familiari e i contatti stretti. Dopo il blocco dei trasporti con il, sono cominciate le analisi dei flussi di passeggeri per capire quante persone sarebbero arrivate innegli ultimi giorni. Il primo a ...

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - EnzoSan69 : #Covid_19, con questa variante del #coronavirus non vi permettete di riaprire le #scuole! @GiuseppeConteIT… - xcorcordium : comunque sta nuova variante del covid è proprio la notizia che ci voleva per chiudere in bellezza questa 2020. anno… -