Variante Covid, Speranza: "C'è rischio che arrivi in Italia" (Di domenica 20 dicembre 2020) È emergenza Variante Covid. Il ministro della Salute Italiano Roberto Speranza ha lanciato l'allarme: può arrivare anche in Italia L'annuncio è stato dato direttamente dalla Gran Bretagna e poi ripreso dall'Oms: è stata individuata una nuova Variante di Covid, nata a causa di una mutazione genetica del virus. Pare che ci siano già i primi L'articolo proviene da Inews.it.

