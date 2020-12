Variante Covid | l’Unione europea convoca una riunione di emergenza

Leggi su open.online

(Di domenica 20 dicembre 2020) C’è grande preoccupazione in Europa per la nuovascoperta nel Regno Unito. «Purtroppo è fuori controllo», ha affermato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. «Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Dobbiamo assolutamente metterla sotto controllo», ha evidenziato Hancock con tono urgente. Intanto i Paesi Ue corrono ai ripari, la presidenza tedesca delhato un vertice dell’Ipcr, il meccanismo di gestione politica delle crisi. L’incontro si terrà alle 11 del 21 dicembre. Dopo che Germania e Italia avevano bloccato i voli con il Regno Unito, in serata è intervenuto anche il ministro dei trasporti francese che ha annunciato la chiusura della frontiera per «almeno 48 ore» a partire dalla mezzanotte del 20 dicembre. La stessa decisione è stata ...