Variante Covid, Londra: "È fuori controllo". Oms: "Può incidere sui metodi diagnostici". I Paesi Ue bloccano voli per Uk, domani vertice d'emergenza (Di domenica 20 dicembre 2020) La prima a decidere è stata l'Olanda. Poi l'hanno fatto altri Paesi in Europa, Italia e Germania comprese. La scelta è la stessa, per tutti: bloccare i collegamenti col Regno Unito. L'effetto domino arriva dopo che la Gran Bretagna ha rettificato gli allentamenti previsti per le feste di Natale a seguito dell'individuazione di una nuova Variante del coronavirus. Che ora allarma tutto il continente, tanto da spingere l'Unione a mettere in agenda per domani un vertice di emergenza. Il governo britannico, nel giorno in cui segna il record di contagi quotidiani (+36mila), ammette che la mutazione è "fuori controllo". Lo dimostrano i dati: nell'ultima settimana i casi da Covid-19 sono aumentati del 50% rispetto ai 7 giorni precedenti.

