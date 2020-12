Variante Covid, l’Italia blocca i voli con il Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) Non ci sono prove che il nuovo ceppo Covid sia più letale o possa causare malattie più gravi, nè che il vaccino si riveli meno efficace. Sta di fatto che, a titolo precauzionale, anche l’Italia ha deciso di bloccare i voli con il Regno Unito dopo Olanda e Belgio, elenco a cui potrebbero aggiungersi nelle prossime ore anche Francia e Spagna. Leggi su vanityfair (Di domenica 20 dicembre 2020) Non ci sono prove che il nuovo ceppo Covid sia più letale o possa causare malattie più gravi, nè che il vaccino si riveli meno efficace. Sta di fatto che, a titolo precauzionale, anche l’Italia ha deciso di bloccare i voli con il Regno Unito dopo Olanda e Belgio, elenco a cui potrebbero aggiungersi nelle prossime ore anche Francia e Spagna.

