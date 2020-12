Variante Covid inglese isolata anche in Italia: le ultime notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) La Variante del Covid proveniente dall' Inghilterra è stata isolata anche in Italia, nei laboratori dell'ospedale Celio di Roma . Lo anticipa in esclusiva il Tg1. Notizia in aggiornamento Le news di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladelproveniente dall' Inghilterra è statain, nei laboratori dell'ospedale Celio di Roma . Lo anticipa in esclusiva il Tg1. Notizia in aggiornamento Le news di ...

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - edithbernat : RT @Agenzia_Ansa: #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rientro ogg… - Ileana0406 : RT @Corriere: Covid, la nuova variante è in Italia: isolata in un paziente a Roma -