Variante Covid in Italia, cos'è e cosa cambia per il vaccino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Variante Covid dall'Inghilterra all'Italia, voli bloccati e timori legati al vaccino. Mentre il Paese si prepara a un Natale in zona rossa, da oltremanica arrivano notizie poco rassicuranti legate alla pandemia da Covid-19. Il dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto Superiore della Sanità, ha infatti sequenziato il genoma del virus Sars-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la Variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. "Il paziente e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l'aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal ministero della ...

