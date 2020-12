Variante Covid, Galli a La7: “Non è più ‘cattiva’, si diffonde più velocemente. Probabile che sia già oltremanica, primi report di fine settembre” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Voglio subito invitare alla calma, perché le notizie sono ancora frammentarie e non esistono studi scientifici. Ciò che sembra evidente è che questa nuova Variante non sia più ‘cattiva’, ma si diffonda più rapidamente“. Sono le parole dell’infettivologo Massimo Galli, ospite a L’Aria che tira, su La7, in merito alla mutazione del coronavirus riscontrata nel Regno Unito. “I primi report sono di fine settembre – avverte Galli – quindi è Probabile che la Variante sia già abbondantemente oltremanica“. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Voglio subito invitare alla calma, perché le notizie sono ancora frammentarie e non esistono studi scientifici. Ciò che sembra evidente è che questa nuovanon sia più, ma si diffonda più rapidamente“. Sono le parole dell’infettivologo Massimo, ospite a L’Aria che tira, su La7, in merito alla mutazione del coronavirus riscontrata nel Regno Unito. “Isono di– avverte– quindi èche lasia già abbondantemente“. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

