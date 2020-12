Variante Covid, Crisanti: “Da capire se il vaccino sia ancora utile” (Di domenica 20 dicembre 2020) Variante Covid: il vaccino sarà ancora utile per questa mutazione? E’ questa la domanda che si pone Andrea Crisanti intervenuto ad AdnKronos. Uno scenario che, in caso di cattive notizie, sarebbe un pessimo aggiornamento mondiale. E se il vaccino varato non fosse capace di contenere la nuova Variante del Covid-19 scoperta in Inghilterra? E’ questo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 20 dicembre 2020): ilsaràutile per questa mutazione? E’ questa la domanda che si pone Andreaintervenuto ad AdnKronos. Uno scenario che, in caso di cattive notizie, sarebbe un pessimo aggiornamento mondiale. E se ilvarato non fosse capace di contenere la nuovadel-19 scoperta in Inghilterra? E’ questo L'articolo proviene da Inews.it.

