Variante Covid, c’è il primo positivo in Italia: arriva dalla Gran Bretagna (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo la scoperta di un nuovo ceppo del virus, ecco che la Variante Covid arriva ufficialmente in Italia. Tutti i dettagli. È ufficiale la scoperta su suolo Italiano del primo soggetto positivo alla Variante Covid scoperta da qualche giorno in Gran Bretagna. La notizia è stata confermata dal Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo la scoperta di un nuovo ceppo del virus, ecco che laufficialmente in. Tutti i dettagli. È ufficiale la scoperta su suolono delsoggettoallascoperta da qualche giorno in. La notizia è stata confermata dal Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

