Variante Covid: aumentano i dubbi sull’efficacia del vaccino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la scoperta della nuova Variante Covid aumentano i dubbi sull’efficacia del vaccino. Ecco cosa ha detto Franco Locatelli. Variante CovidScoperta la nuova Variante Covid proveniente dal Regno Unito, crescono anche i dubbi sull’efficacia del vaccino. La domanda che tutti si stanno ponendo è se questo funzionerà anche sulla nuova forma inglese del virus che sta mettendo in grande difficoltà il Regno Unito, costringendo i Paesi europei a bloccare i voli. Ospite a Che tempo che fa, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha provato a dissipare le incertezze. Ecco cosa ha detto. La nuova Variante ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la scoperta della nuovadel. Ecco cosa ha detto Franco Locatelli.Scoperta la nuovaproveniente dal Regno Unito, crescono anche idel. La domanda che tutti si stanno ponendo è se questo funzionerà anche sulla nuova forma inglese del virus che sta mettendo in grande difficoltà il Regno Unito, costringendo i Paesi europei a bloccare i voli. Ospite a Che tempo che fa, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha provato a dissipare le incertezze. Ecco cosa ha detto. La nuova...

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito - NadaAlfano : RT @PMO_W: Mi *stupefaccio* Iacobone non abbia già detto che la variante inglese del #Covid_19 è colpa di Putin. - drayzjm : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' -