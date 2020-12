Variante Covid, a Londra la folle notte di festa e balli: a Oxford Street il party prima del lockdown – Video (Di domenica 20 dicembre 2020) Mentre una mutazione particolarmente significativa del coronavirus preoccupa il mondo per le implicazioni sanitarie che potrebbe avere, da Londra arrivano immagini che avremmo preferito non vedere. Dopo gli assalti alle stazioni per lasciare l’Inghilterra prima dell’inizio del nuovo lockdown, da Oxford Street arrivano i Video di una festa in strada con centinaia di persone assembrate, molte delle quali senza mascherina. Video Twitter/Marigone Kastrati L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Mentre una mutazione particolarmente significativa del coronavirus preoccupa il mondo per le implicazioni sanitarie che potrebbe avere, daarrivano immagini che avremmo preferito non vedere. Dopo gli assalti alle stazioni per lasciare l’Inghilterradell’inizio del nuovo, daarrivano idi unain strada con centinaia di persone assembrate, molte delle quali senza mascherina.Twitter/Marigone Kastrati L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

