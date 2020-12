Variante Coronavirus, l’Italia sospende i voli col Regno Unito. Di Maio: “Dobbiamo proteggere gli italiani” (Di domenica 20 dicembre 2020) Anche l’Italia sospende i voli con la Gran Bretagna dopo la Variante di Coronavirus scoperta in Inghilterra. L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che su Facebook ha scritto: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo – continua – abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”. La decisione dell’Italia arriva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Anchecon la Gran Bretagna dopo ladiscoperta in Inghilterra. L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Luigi Di, che su Facebook ha scritto: “Ilha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo – continua – abbiamo il dovere digli, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento perre icon la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelaree i nostri connazionali”. La decisione delarriva ...

RaiNews : Chris Whitty, che è a capo dell'autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se… - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - MediasetTgcom24 : Covid, ministro britannico: 'La nuova variante del virus è fuori controllo' #Coronavirus - ImpieriFilippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministro britannico: 'La nuova variante del virus è fuori controllo' #Coronavirus - tempor_ale : RT @vlavivlava: Continuo a leggere notizie sulla nuova variante del coronavirus e da un lato mi viene da ridere in modo isterico, dall'altr… -