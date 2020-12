Variante Coronavirus, la protesta di 200 passeggeri Alitalia rimasti a terra a Londra: ‘Abbandonati senza informazioni e assistenza’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Siamo stati abbandonati dall’Alitalia e dal nostro Governo. Siamo qui senza un hotel dove dormire, senza assistenza. Non abbiamo informazioni da ore. Aiutateci”. L’appello arriva dall’aeroporto Londra-Heathrow. Sono le 23 quando Antonello Sussarellu e Chiara Botti rispondono al telefono. Dovevano essere già arrivati in Italia ma dopo lo stop ai voli in entrata e in uscita dal Regno Unito a causa della scoperta della “Variante inglese” del Sars Cov 2 scoperta nella capitale, sono rimasti bloccati senza sapere che ne sarà del loro rientro in Italia. Nella stessa condizione di Chiara e Antonello ci sono oltre 200 passeggeri che dovevano imbarcarsi sui voli in partenza da Londra alle 16.55 per Milano e alle 18,50 per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Siamo stati abbandonati dall’e dal nostro Governo. Siamo quiun hotel dove dormire,assistenza. Non abbiamoda ore. Aiutateci”. L’appello arriva dall’aeroporto-Heathrow. Sono le 23 quando Antonello Sussarellu e Chiara Botti rispondono al telefono. Dovevano essere già arrivati in Italia ma dopo lo stop ai voli in entrata e in uscita dal Regno Unito a causa della scoperta della “inglese” del Sars Cov 2 scoperta nella capitale, sonobloccatisapere che ne sarà del loro rientro in Italia. Nella stessa condizione di Chiara e Antonello ci sono oltre 200che dovevano imbarcarsi sui voli in partenza daalle 16.55 per Milano e alle 18,50 per ...

