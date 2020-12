Variante Coronavirus, Italia sospende voli con la Gran Bretagna. La Francia valuta stop anche ai treni (Di domenica 20 dicembre 2020) L'Italia sospende i voli con il Regno Unito a causa della nuova Variante del Coronavirus identificata nel Paese. Lo ha annunciato in un post su Facebook il ministroo degli Esteri Luigi Di Maio. 'Il ... Leggi su leggo (Di domenica 20 dicembre 2020) L'con il Regno Unito a causa della nuovadelidentificata nel Paese. Lo ha annunciato in un post su Facebook il ministroo degli Esteri Luigi Di Maio. 'Il ...

RaiNews : Chris Whitty, che è a capo dell'autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se… - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - MediasetTgcom24 : Covid, ministro britannico: 'La nuova variante del virus è fuori controllo' #Coronavirus - msn_italia : Gb, isolata una nuova variante del coronavirus: 'Situazione fuori controllo' | L'Italia sospende i voli con il Regn… - Mr_JohnCarter : RT @antonellaviol17: Coronavirus variante inglese: quali novità? Non sappiamo ancora se la variante sia effettivamente più contagiosa, più… -