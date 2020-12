Valladolid, Ronaldo vuole acquistare lo stadio per 21 milioni di euro (Di domenica 20 dicembre 2020) Ronaldo, presidente del Valladolid, ha ancora l’idea di comprare il New Jose Zorrilla Stadium. Lo ha rivelato l’ex attaccante nell’Inter in una conferenza stampa qualche giorno fa, nonostante la pandemia abbia intaccato le finanze, con conseguenze anche sulle società calcistiche. Il Comune, proprietario dell’impianto da 28 mila posti, ha già confermato che il prezzo è di 21 milioni di euro. Il brasiliano dovrà quindi trovare un accordo con la pubblica amministrazione per far fronte ai pagamenti e acquisire così lo stadio. Questo nonostante il rapporto tra Real Valladolid ed amministrazione non vada a gonfie vele. Infatti, Ronaldo ritiene che il prezzo da pagare sia eccessivo ed è infastidito dal fatto che il Consiglio Comunale non voglia ristrutturare l’impianto, ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020), presidente del, ha ancora l’idea di comprare il New Jose Zorrilla Stadium. Lo ha rivelato l’ex attaccante nell’Inter in una conferenza stampa qualche giorno fa, nonostante la pandemia abbia intaccato le finanze, con conseguenze anche sulle società calcistiche. Il Comune, proprietario dell’impianto da 28 mila posti, ha già confermato che il prezzo è di 21di. Il brasiliano dovrà quindi trovare un accordo con la pubblica amministrazione per far fronte ai pagamenti e acquisire così lo. Questo nonostante il rapporto tra Realed amministrazione non vada a gonfie vele. Infatti,ritiene che il prezzo da pagare sia eccessivo ed è infastidito dal fatto che il Consiglio Comunale non voglia ristrutturare l’impianto, ...

