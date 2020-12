Vaccino, presidente Aifa Giorgio Palù: «Autorizzazione in Italia il 22 dicembre, la cura sarà per tutti» (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo l?Autorizzazione della statunitense Fda, la Food and Drug Administration, il Vaccino Moderna arriverà presto anche in Europa. «Sicuramente verrà valutato... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo l?della statunitense Fda, la Food and Drug Administration, ilModerna arriverà presto anche in Europa. «Simente verrà valutato...

Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sul vaccino anti-Covid della Pfizer. 'Se diventi un alligator… - DavidSassoli : Ho apprezzato che la presidente @vonderleyen abbia accolto la mia proposta al Consiglio Europeo di iniziare la dist… - fanpage : “Il rischio è oggettivo, in Lombardia la sanità è uno dei principali settori di investimento delle mafie”. La nostr… - CosenzaChannel : Il presidente dell'Aifa: «Aifa prenderà visione, ma è una trattativa centralizzata, i finanziamenti sono stati già… - Notiziedi_it : Vaccino, presidente Aifa Giorgio Palù: «Autorizzazione in Italia il 22 dicembre, la cura sarà per tutti» -