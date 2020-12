Vaccino Pfizer, su 250mila vaccinazioni solo 6 casi di reazione allergica (Di domenica 20 dicembre 2020) Spuntano i primi dati sul Vaccino Pfizer, con solamente sei reazioni allergiche gravi su 250mila vaccinazioni: si monitorano gli effetti collaterali. Le reazioni allergiche causate dal Vaccino di Pfizer/BionTech hanno sollevato non pochi dubbi alla popolazione mondiale, ma i numeri sono incoraggianti. Infatti ad oggi, negli Usa sono state vaccinate già 250mila persone e sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Spuntano i primi dati sul, con solamente sei reazioni allergiche gravi su: si monitorano gli effetti collaterali. Le reazioni allergiche causate daldi/BionTech hanno sollevato non pochi dubbi alla popolazione mondiale, ma i numeri sono incoraggianti. Infatti ad oggi, negli Usa sono state vaccinate giàpersone e sono L'articolo proviene da Inews.it.

ricpuglisi : Interessante: la notizia sulla fine della fase 3 del vaccino di @pfizer uscita il 9 novembre ha sostanzialmente ecl… - Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sul vaccino anti-Covid della Pfizer. 'Se diventi un alligator… - RobertoBurioni : FDA ha approvato il vaccino Pfizer contro COVID-19, dopo UK e Canada. Speriamo che l’autorità europea, EMA, complet… - Maurizi89669463 : RT @RadioSavana: Bolsonaro: 'Vaccino Covid non sarà obbligatorio. Io non lo farò, è un problema mio. La Pfizer ha detto che non è responsab… - BertinRaffaello : RT @RadioSavana: Bolsonaro: 'Vaccino Covid non sarà obbligatorio. Io non lo farò, è un problema mio. La Pfizer ha detto che non è responsab… -