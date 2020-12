Usa, domani la prima iniezione del vaccino di Moderna (Di domenica 20 dicembre 2020) NEW YORK, 20 DIC - La prima iniezione del vaccino Moderna negli Stati Uniti avverrà lunedì. Lo annuncia Moncef Slaoui, responsabile di Operation Warp Speed, in un'intervista alla Cnn. Il processo di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 dicembre 2020) NEW YORK, 20 DIC - Ladelnegli Stati Uniti avverrà lunedì. Lo annuncia Moncef Slaoui, responsabile di Operation Warp Speed, in un'intervista alla Cnn. Il processo di ...

Via libera alla campagna vaccinale covid anche per il vaccino Moderna in Usa. Dopo le prime dosi del vaccino Pfizer ... del vaccino Moderna sono in corso in queste ore e già domani le prime strutture ...

La prima iniezione del vaccino Moderna negli Stati Uniti avverrà lunedì. Lo annuncia Moncef Slaoui, responsabile di Operation Warp Speed, in un'intervista alla Cnn. (ANSA) ...

