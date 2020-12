Ungheria e Polonia battono l’Europarlamento. Una lezione all’Italia zerbino della Ue (Di domenica 20 dicembre 2020) Bruxelles, 20 dic – Le conclusioni del Consiglio europeo hanno dato innegabilmente ragione a Ungheria e Polonia, riducendo drasticamente le potenzialità del Regolamento del Parlamento europeo. Tenendo presente che il Consiglio non detiene potestà legislativa, ma soltanto la capacità di «definizione di priorità politiche», Orbán e Kaczynski – vice primo ministro polacco – hanno ottenuto il diritto di effettuare un ricorso alla Corte di giustizia europea contro le linee guida definite dalla Commissione. È altresì essenziale annotare che l’applicazione del sopramenzionato Regolamento diverrà eventualmente realtà soltanto alla ricezione dell’esito del ricorso, perciò fino alle elezioni in Ungheria è verosimile che non vi siano mutamenti. La rabbia della sinistra europea Una prova tangibile della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 20 dicembre 2020) Bruxelles, 20 dic – Le conclusioni del Consiglio europeo hanno dato innegabilmente ragione a, riducendo drasticamente le potenzialità del Regolamento del Parlamento europeo. Tenendo presente che il Consiglio non detiene potestà legislativa, ma soltanto la capacità di «definizione di priorità politiche», Orbán e Kaczynski – vice primo ministro polacco – hanno ottenuto il diritto di effettuare un ricorso alla Corte di giustizia europea contro le linee guida definite dalla Commissione. È altresì essenziale annotare che l’applicazione del sopramenzionato Regolamento diverrà eventualmente realtà soltanto alla ricezione dell’esito del ricorso, perciò fino alle elezioni inè verosimile che non vi siano mutamenti. La rabbiasinistra europea Una prova tangibile...

