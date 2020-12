Una Vita, anticipazioni: Felipe ritrova Marcia (Di domenica 20 dicembre 2020) Felipe - Una Vita Settimana più corta per le storie ambientate ad Acacias. A causa delle festività natalizie, la telenovela Una Vita non andrà infatti in onda giovedì 24 e venerdì 25 dicembre. Nonostante ciò, i telespettatori assisteranno ai primi veri e propri risultati delle indagine mossa da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Grazie all’aiuto di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), l’avvocato riuscirà infatti ad incontrare l’amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) nel covo di Cesar Andrade (Alvaro Baguena), ma dovrà fare il possibile per non destare alcun sospetto nel criminale al fine di poterla salvare. Ecco le anticipazioni. Una Vita: anticipazioni domenica 20 dicembre 2020 Ramon e Antonito decidono di adottare un’altra tattica per ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 20 dicembre 2020)- UnaSettimana più corta per le storie ambientate ad Acacias. A causa delle festività natalizie, la telenovela Unanon andrà infatti in onda giovedì 24 e venerdì 25 dicembre. Nonostante ciò, i telespettatori assisteranno ai primi veri e propri risultati delle indagine mossa daAlvarez Hermoso (Marc Parejo). Grazie all’aiuto di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), l’avvocato riuscirà infatti ad incontrare l’amataSampaio (Trisha Fernandez) nel covo di Cesar Andrade (Alvaro Baguena), ma dovrà fare il possibile per non destare alcun sospetto nel criminale al fine di poterla salvare. Ecco le. Unadomenica 20 dicembre 2020 Ramon e Antonito decidono di adottare un’altra tattica per ...

