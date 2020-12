Una vita, anticipazioni 22 dicembre: Felipe rivede Marcia (Di domenica 20 dicembre 2020) Una vita non va in vacanza e torna a tenerci compagnia anche nel pomeriggio del 22 dicembre. L’appuntamento è come sempre alle 14:10 su canale 5, dove le trame riprenderanno dal momento in cui Felipe e Mauro saranno stati convocati da Andrade. Il losco trafficante avrà accettato la loro richiesta e mostrerà delle ragazze in vendita. In seguito, Felipe chiederà espressamente di poter vedere le ragazze di colore più belle e sarà così che si ritroverà di fronte a Marcia. Una vita, trama 22 dicembre: Felipe ritrova Marcia In una Una vita, Mauro e Felipe saranno riusciti a far cadere in trappola Andrade il quale sarà disposto a mostrare loro alcune delle donne in vendita. Felipe rimarrà ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 20 dicembre 2020) Unanon va in vacanza e torna a tenerci compagnia anche nel pomeriggio del 22. L’appuntamento è come sempre alle 14:10 su canale 5, dove le trame riprenderanno dal momento in cuie Mauro saranno stati convocati da Andrade. Il losco trafficante avrà accettato la loro richiesta e mostrerà delle ragazze in vendita. In seguito,chiederà espressamente di poter vedere le ragazze di colore più belle e sarà così che si ritroverà di fronte a. Una, trama 22ritrovaIn una Una, Mauro esaranno riusciti a far cadere in trappola Andrade il quale sarà disposto a mostrare loro alcune delle donne in vendita.rimarrà ...

