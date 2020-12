Una mamma per amica: di nuovo insieme, da stasera su La5 tornano le Gilmore Girls (Di domenica 20 dicembre 2020) Da stasera su La5, alle 21:15, tornano Lorelai e Rory Gilmore con Una mamma per amica: di nuovo insieme, la stagione revival della serie cult. Da stasera su La5, alle 21:15, tornano le Gilmore Girls con Una mamma per amica: di nuovo insieme, la stagione revival di Una mamma per amica, arrivata per la prima volta sul piccolo schermo nel 2016. Si avvicina il Natale e così Mediaset ha deciso di regalare ai suoi telespettatori la prima visione in chiaro del ritorno di una delle serie più amate e mainstream di sempre: saranno con 4 gli appuntamenti domenicali su La5, a partire da oggi, 20 dicembre 2020. Il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 dicembre 2020) Dasu La5, alle 21:15,Lorelai e Rorycon Unaper: di, la stagione revival della serie cult. Dasu La5, alle 21:15,lecon Unaper: di, la stagione revival di Unaper, arrivata per la prima volta sul piccolo schermo nel 2016. Si avvicina il Natale e così Mediaset ha deciso di regalare ai suoi telespettatori la prima visione in chiaro del ritorno di una delle serie più amate e mainstream di sempre: saranno con 4 gli appuntamenti domenicali su La5, a partire da oggi, 20 dicembre 2020. Il ...

