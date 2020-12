Una guida per capire come muoversi, se muoversi e quando muoversi durante le feste (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Da alcuni giorni molto giallo e pochissimo arancione, ma niente rosso. Tra qualche giorno molto rosso, poco arancione, e niente giallo. È una girandola di colori quella che sta interessando l'Italia, da alcune settimane, sul fronte della lotta al Covid 19. Da oggi, domenica 20 dicembre, dopo la scadenza dell'ultima ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel nostro Paese continuano a non esserci regioni in rosso (rischio alto), soltanto due regioni in arancione (rischio medio) e tutto il resto del territorio in giallo (rischio basso). Il quadro della situazione, in questa seconda ondata, fotografa una situazione in deciso miglioramento ma – come sottolineano con forza tutti gli esperti - bisogna continuare a rispettare le regole sul distanziamento, perché non si tratta di un "liberi tutti". Viene sempre raccomandata prudenza e attenzione, ... Leggi su agi (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Da alcuni giorni molto giallo e pochissimo arancione, ma niente rosso. Tra qualche giorno molto rosso, poco arancione, e niente giallo. È una girandola di colori quella che sta interessando l'Italia, da alcune settimane, sul fronte della lotta al Covid 19. Da oggi, domenica 20 dicembre, dopo la scadenza dell'ultima ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel nostro Paese continuano a non esserci regioni in rosso (rischio alto), soltanto due regioni in arancione (rischio medio) e tutto il resto del territorio in giallo (rischio basso). Il quadro della situazione, in questa seconda ondata, fotografa una situazione in deciso miglioramento ma –sottolineano con forza tutti gli esperti - bisogna continuare a rispettare le regole sul distanziamento, perché non si tratta di un "liberi tutti". Viene sempre raccomandata prudenza e attenzione, ...

