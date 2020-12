Una frase di Giulia Salemi su Maria Teresa Ruta crea polemica sui social (Di domenica 20 dicembre 2020) I concorrenti del Grande Fratello VIP 5 si sa, il sabato sera, si lasciano andare a considerazioni un tantino più frizzanti del solito, complice anche il vino che bevono nel corso della serata. E spesso dicono anche molte cose di cui poi si pentono. Non sappiamo se sarà il caso anche di Giulia Salemi, certo è che la frase usata nei confronti di Maria Teresa Ruta, seppur scherzosa, non è passata inosservata e non è piaciuta a molti. Non avendo ascoltato per intero il discorso che Giulia stava facendo in camera da letto con gli altri ragazzi, non sappiamo da dove tutto sia nato e come si sia poi concluso. Ma la frase che sta circolando in un video ormai virale, desta qualche perplessità. Giulia scherza con gli altri compagni di avventura ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 dicembre 2020) I concorrenti del Grande Fratello VIP 5 si sa, il sabato sera, si lasciano andare a considerazioni un tantino più frizzanti del solito, complice anche il vino che bevono nel corso della serata. E spesso dicono anche molte cose di cui poi si pentono. Non sappiamo se sarà il caso anche di, certo è che lausata nei confronti di, seppur scherzosa, non è passata inosservata e non è piaciuta a molti. Non avendo ascoltato per intero il discorso chestava facendo in camera da letto con gli altri ragazzi, non sappiamo da dove tutto sia nato e come si sia poi concluso. Ma lache sta circolando in un video ormai virale, desta qualche perplessità.scherza con gli altri compagni di avventura ...

