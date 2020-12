Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 20 dicembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Ore 9.50 – Caso Suarez, l’uruguaiano: «Avevo firmato un precontratto con la Juve» – «Secondo quanto trapela, Suarez ha detto che già tra il 28-29 agosto era stato siglato un preliminare di contratto con la Juve per il suo passaggio al club bianconero. Quanto invece alla fine dei rapporti con la Juve, è emerso che attorno al 14 settembre lui e il suo entourage, avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici che gli diceva che non se ne ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcio24lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24. Ore 9.50 – Caso Suarez, l’uruguaiano: «Avevo firmato un precontratto con la Juve» – «Secondo quanto trapela, Suarez ha detto che già tra il 28-29 agosto era stato siglato un preliminare di contratto con la Juve per il suo passaggio al club bianconero. Quanto invece alla fine dei rapporti con la Juve, è emerso che attorno al 14 settembre lui e il suo entourage, avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici che gli diceva che non se ne ...

fanpage : 'A Natale mia moglie e io ceneremo da soli: sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype'. L'… - fanpage : Walter Ricciardi ne è sicuro, le nuove misure restrittive non impediranno una terza ondata - Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - corgiallorosso : Aria d’alta classifica. #Fonseca: «Ci vuole equilibrio. Battere l’Atalanta» - fanpage : Le parole di Massimo Galli dopo l'ultimo Dpcm di Natale. -