Ultime Notizie Roma del 20-12-2020 ore 18 | 10

la nuova variante di coronavirus scoperte in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca in Australia oltre che in Olanda ha reso noto lo MS la BBC il Ministro della Sanità britannico ammette riferito che è fuori controllo abbiamo agito con decisione è molto rapidamente aggiunge il governo olandese ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al primo gennaio dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contaminazione con la nuova variante britannica il Ministero della Salute landese raccomanda che qualsiasi introduzione di questo virus sia limitato il più possibile limitando e controllando il movimento di passeggiare arrivo dal Regno Unito anche la Germania potrebbe sospendere i voli dall'Inghilterra e dal Sudafrica per i timori di diffusione ...