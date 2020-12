Ue | Tajani | ' prorogare sospensione patto stabilità'

(Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Ildie crescita è obsoleto. Con la pandemia ci sono stati una serie di cambiamenti. L'Europa si è dimostrata meno rigorista e più solidale. C'è stato un cambio di passo anche della Germania. Oraladeldiper favorire la ripresa economica. Prossimo step è quello di trasformare la Bce in una vera banca europea sul modello della Fed. Vogliamo una vera Europa federale, che possa contare di più e che abbia una moneta al servizio dell'economia reale". Lo dice Antonio, vice presidente di Fi, a Punto Europa su Rai Parlamento.

