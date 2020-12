Ubriaco travolge sorelle nel Piacentino | una muore | l' altra è grave

Leggi su agi

(Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito l'uomo di 35 annui che sabato ha travolto con la sua auto due donne,, Ferrai di Vernesca, in provincia di Piacenza. Una delle donne, Ester Crovetti, di 55 anni, è morta, mentre la sorella Maura, 53, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Parma. Dopo l'impatto l'uomo non si è fermato ma, dopo poche ore, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato. Ai militari ha dichiarato di essersi addormentato. Le due donne, al momento dell'incidente, stavano passeggiando con il loro cane.