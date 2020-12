Tutti i figli di Maradona: quanti sono e chi ha diritto all’eredità (Di domenica 20 dicembre 2020) 5 sono i figli riconosciuti da Diego Armando Maradona, mentre 6 sarebbero quelli che reclamano ancora il riconoscimento. Chi ha diritto all’eredità dell’ex campione? Getty ImagesL’ex campione di calcio Diego Armando Maradona è scomparso il 25 novembre a causa di un’insufficienza cardiaca mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in Argentina, dopo trascorreva la convalescenza in seguito ad un intervento al cervello subito a inizio mese. Da quel momento, complice anche un’eredità da spartire molto ghiotta, si è riacceso il dibattito sul numero dei suoi figli. Sappiamo per certo che Maradona ne ha riconosciuti 5, ma tra Argentina e Cuba, ci sarebbero altre 6 persone che reclamano ancora il riconoscimento ufficiale. Leggi anche -> ... Leggi su ck12 (Di domenica 20 dicembre 2020) 5riconosciuti da Diego Armando, mentre 6 sarebbero quelli che reclamano ancora il riconoscimento. Chi hadell’ex campione? Getty ImagesL’ex campione di calcio Diego Armandoè scomparso il 25 novembre a causa di un’insufficienza cardiaca mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in Argentina, dopo trascorreva la convalescenza in seguito ad un intervento al cervello subito a inizio mese. Da quel momento, complice anche un’eredità da spartire molto ghiotta, si è riacceso il dibattito sul numero dei suoi. Sappiamo per certo chene ha riconosciuti 5, ma tra Argentina e Cuba, ci sarebbero altre 6 persone che reclamano ancora il riconoscimento ufficiale. Leggi anche -> ...

