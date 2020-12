Tutte le regole per le feste di Natale. Ecco cosa prevede il decreto: domande e risposte (Di domenica 20 dicembre 2020) Partiamo da cosa prevede il decreto approvato dal Governo: 1) nei giorni festivi e prefestivi compresi tr a il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (quindi 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 20 dicembre 2020) Partiamo dailapprovato dal Governo: 1) nei giorni festivi e prefestivi compresi tr a il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (quindi 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 ...

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi ... ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21 dicembre-6 gennaio, a eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 ...

Il presidente Valgimigli: "Casi scoperti dopo il ricovero di un’anziana, padiglione isolato"

Secondo il vertice dell’Asp, i protocolli sono stati applicati rigorosamente. "Abbiamo avvertito i familiari degli ospiti, sono 34 quelli che hanno fatto i tamponi" ...

