Trump twitta contro il lockdown in Gran Bretagna: “Cura peggiore del male!” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Presidente degli Stati Uniti continua a criticare le misure restrittive attuate contro il Covid, in questo caso dalla Gran Bretagna. Il Presidente Trump continua a inviare Tweet contro l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Questa volta è il turno del contrasto alle restrizioni messe in atto dalla Gran Bretagna, la quale è tornata in un clima di stretta, quasi un semi-lockdown. “Noi non vogliamo avere dei lockdown. La Cura non può essere peggiore del problema stesso!”. Queste le parole del leader dei repubblicani dirette al Primo Ministro inglese Boris Johnson. Probabilmente però il Presidente Trump non era a conoscenza, precedentemente al suo tweet ... Leggi su chenews (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Presidente degli Stati Uniti continua a criticare le misure restrittive attuateil Covid, in questo caso dalla. Il Presidentecontinua a inviare Tweetl’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Questa volta è il turno del contrasto alle restrizioni messe in atto dalla, la quale è tornata in un clima di stretta, quasi un semi-. “Noi non vogliamo avere dei. Lanon può esseredel problema stesso!”. Queste le parole del leader dei repubblicani dirette al Primo Ministro inglese Boris Johnson. Probabilmente però il Presidentenon era a conoscenza, precedentemente al suo tweet ...

