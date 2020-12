Treviso-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket (Di domenica 20 dicembre 2020) oggi alle 17.30 si terrà uno dei grandi classici della pallacanestro italiana: Treviso-Virtus Bologna. I due sodalizi, a cavallo tra gli anni ’90 e gli anni 2000, hanno fatto la storia del nostro basket sia in campionato che in Europa, ove si sono anche scontrati in semifinale di Eurolega. oggi, mentre le V-Nere sono finalmente tornate uno dei fari del basket azzurro, Treviso, promossa in Serie A nel 2018, non è più una big, ma questo incontro mantiene il suo fascino. Sulla carta Bologna è la grande favorita, ma i veneti, guidati da un infinito David Logan, stanno vivendo un ottimo momento di forma. Treviso, di recente, ha vinto match contro squadre in forma come Pesaro e Cremona e ha dato del filo da ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020)alle 17.30 si terrà uno dei grandi classici della pallacanestro italiana:. I due sodalizi, a cavallo tra gli anni ’90 e gli anni 2000, hanno fatto la storia del nostrosia in campionato che in Europa, ove si sono anche scontrati in semifinale di Eurolega., mentre le V-Nere sono finalmente tornate uno dei fari delazzurro,, promossa inA nel 2018, non è più una big, ma questo incontro mantiene il suo fascino. Sulla cartaè la grande favorita, ma i veneti, guidati da un infinito David Logan, stanno vivendo un ottimo momento di forma., di recente, ha vinto match contro squadre in forma come Pesaro e Cremona e ha dato del filo da ...

bologna_sport : #LBASerieA, la vigilia in casa #Virtus - BasketUniverso : Verso Treviso-Virtus Bologna, Djordjevic: 'Trasferta difficile, Treviso una squadra aggressiva e atletica' - bolognabasket : Djordjevic: 'Attenzione alle individualità di Treviso, trasferta difficile e storica' #Virtus - BasketMagazine : New post: Virtus Bologna – EuroCup archiviata a pieni voti, ora sotto con la Serie A: trasferta a Treviso per pros… - nettunobologna1 : RT @PaoloDiDomizio: Ci sentiamo alle 12 con Sabato a Spicchi su @nettunobologna1 per parlare di #Fortitudo-Cremona, con Enrico Faggiano di… -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso Virtus Virtus Bologna a Treviso domani, dove vederla in tv il Resto del Carlino Treviso-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

Oggi alle 17.30 si terrà uno dei grandi classici della pallacanestro italiana: Treviso-Virtus Bologna. I due sodalizi, a cavallo tra gli anni ’90 e gli anni 2000, hanno fatto la storia del nostro ...

Virtus Bologna a Treviso domani, dove vederla in tv

Bologna, 19 dicembre 2020 – Seconda trasferta consecutiva per la Virtus Bologna, che dopo aver sbancato una settimana fa si appresta a scendere in campo, domani pomeriggio alle 17.30 in casa della De ...

Oggi alle 17.30 si terrà uno dei grandi classici della pallacanestro italiana: Treviso-Virtus Bologna. I due sodalizi, a cavallo tra gli anni ’90 e gli anni 2000, hanno fatto la storia del nostro ...Bologna, 19 dicembre 2020 – Seconda trasferta consecutiva per la Virtus Bologna, che dopo aver sbancato una settimana fa si appresta a scendere in campo, domani pomeriggio alle 17.30 in casa della De ...