Travolti da un insolito destino | quello vero e non la robaccia di Madonna

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020)DA UNrete 34 ore 21 Con Giancarlo Giannini, Mariangela Melato e Riccardo Salvino. Regia di Lina Wertmuller. Produzione Italia 1974. Durata: 2 ore LA TRAMA. Anni 70. Un gruppo di ricconi in crociera sul Mediterraneo. La moglie del proprietario della barca, un 'esuberante sciura milanese, fa la bella in costume da bagno, provoca i marinai e li sottopone ai suoi capriccetti. Ma una tempesta fa naufragare il natante. La sciura si salva assieme al marinaio Gennarino. Ma nell'isola dove trovano riparo i rapporti si ribaltano. Gennarino prima la mena poi ne fa la sua schiava d'amore. Lei sembra gradire la nuova situazione. Però quando arrivano i soccorsi e la donna può riprendere la sua vita in Montenapoleone, Gennarino è costretto a tornare alle umili mansioni.PERCHE' VEDERLO. Perché rimane il miglior ...