Traffico Roma del 20-12-2020 ore 11 | 30

(Di domenica 20 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto non vengono registrati i particolari problemi diin queste ore sulla rete viaria della capitale Tuttavia ci sono code aNord viadotto del Giubileo in direzione delle cimitero Flaminio dal raccordo anulare fino a Prima Porta ricordiamo il blocco ecologico della circolazione fino alle 20:30 all’interno della fascia verde per le auto a benzina e diesel fino ad Euro 2 e per moto e motorini fino ad Euro 1 per me anche le auto diesel Euro 3 fino alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 15 gennaio restano disattivate le ZTL diurne e notturne di centro Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo mentre sono regolarmente attivi provvedimenti antismog e le ZTL merci evam restiamo a distanza dal 24 dicembre al 6 gennaio zona rossa Nazionale Nei giorni festivi e prefestivi con negozi ...