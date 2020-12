Torvaianica, strada dissestata, la manifestazione (in auto) dei cittadini Via Arno: clacson e tutti in fila a 30km/h per protestare contro le buche (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Come annunciato nei giorni scorsi oggi è il giorno della protesta a Torvaianica, con gli abitanti di Campo Ascolano e delle zone limitrofe scesi in strada per sollevare il problema delle strade colabrodo. In particolare a tenere banco è il caso di Via Arno, strada divenuta molto pericolosa a causa di un manto stradale consumato, pieno di buche, ma dove ogni giorno passano migliaia di macchine. L’unico provvedimento preso? Un cartello che impone il limite di velocità a 30km orari. Frequenti, purtroppo, gli incidenti, per non parlare degli pneumatici forati e pensare che la strada costeggia l’aeroporto militare di Pratica di Mare, uno dei più grandi di Europa, dove sarà ora allestito l’hub nazionale di stoccaggio per i vaccini contro il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) Come annunciato nei giorni scorsi oggi è il giorno della protesta a, con gli abitanti di Campo Ascolano e delle zone limitrofe scesi inper sollevare il problema delle strade colabrodo. In particolare a tenere banco è il caso di Viadivenuta molto pericolosa a causa di un mantole consumato, pieno di, ma dove ogni giorno passano migliaia di macchine. L’unico provvedimento preso? Un cartello che impone il limite di velocità aorari. Frequenti, purtroppo, gli incidenti, per non parlare degli pneumatici forati e pensare che lacosteggia l’aeroporto militare di Pratica di Mare, uno dei più grandi di Europa, dove sarà ora allestito l’hub nazionale di stoccaggio per i vacciniil ...

