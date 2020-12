Torino, record negativo: mai una sola vittoria dopo 13 giornate di campionato (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Torino ha vinto una sola partita in tredici giornate di campionato (a Marassi contro il Genoa) e ha superato il primato negativo della stagione 1970/1971. Quell’anno, con Giancarlo Cadé allenatore, i granata vinsero la loro seconda partita di quel campionato alla 13ª giornata superando la Roma per 4-0 al Comunale. La stagione si concluse con il Torino all’ottavo posto. Foto: sito ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilha vinto unapartita in tredicidi(a Marassi contro il Genoa) e ha superato il primatodella stagione 1970/1971. Quell’anno, con Giancarlo Cadé allenatore, i granata vinsero la loro seconda partita di quelalla 13ª giornata superando la Roma per 4-0 al Comunale. La stagione si concluse con ilall’ottavo posto. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

