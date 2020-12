Torino, nove partite senza vittorie casalinghe: è record negativo (Di domenica 20 dicembre 2020) nove partite casalinghe senza vittoria: è record negativo per il Torino che anche contro il Bologna ha rimandato l’appuntamento con la vittoria Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020)vittoria: èper ilche anche contro il Bologna ha rimandato l’appuntamento con la vittoria Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Torino-Bologna 1-1: Soriano risponde subito a Verdi: L’ex Napoli porta i granata in vantaggio su punizione sfruttan… - gazzettaGranata : Torino, esiste davvero un caso Sirigu? Contro il Bologna la prova del nove #TorinoFC #FVCG #SFT - Toro_News : ?? | CASO SIRIGU? Esiste davvero un caso #Sirigu? Voi cosa ne pensate? #TorinoBologna sarà comunque la prova del nov… - Zelgadis265 : RT @tsodici: @repubblica È palese che i nove scudetti di fila della Juve abbiano dato molto fastidio. Ora stanno tentando in ogni modo di f… - MatteDj23 : RT @tsodici: @repubblica È palese che i nove scudetti di fila della Juve abbiano dato molto fastidio. Ora stanno tentando in ogni modo di f… -