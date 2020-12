Torino-Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020)è il lunch match di questa 13ma giornata di Serie A. La squadra di Marco Giampaolo cerca la definitiva svolta in questo campionato, fin qui piuttosto negativo, con la classifica che vede i granata all’ultimo posto assieme alla neopromossa Crotone. Una sola vittoria nelle prime 12 partite di campionato, nonché la peggior difesa del torneo: la gara di oggi in casa contro ildell’ex Sinisa Mihajlovic potrebbe essere determinante per il futuro del tecnico di Bellinzona. È la partita numero 74 della storia al Grandetra queste due squadre. Precedenti a netto favore dei granata, con 41 vittorie contro le 10 dele 22 pareggi. La gara sarà trasmessa in diretta alle 12:30 su DAZN. In porta per ilsi va verso la riconferma per ...