Torino-Bologna, LIVE Serie A 20/12/2020: segui la diretta (Di domenica 20 dicembre 2020) Tutto pronto per Torino-Bologna.Alle ore 15, allo Stadio 'Olimpico-Grande Torino', andrà in scena la sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito, le formazioni ufficiali e la diretta testuale del match.Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Lukic, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Bonazzoli, Belotti. Allenatore: Marco Giampaolo.Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137491" Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio 'Olimpico-Grande', andrà in scena la sfida valida per la tredicesima giornata del campionato diA. Dito, le formazioni ufficiali e latestuale del match.(3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Lukic, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Bonazzoli, Belotti. Allenatore: Marco Giampaolo.(4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137491"

LiveNationIT : Gli show di @HarryStyles previsti a Torino e Bologna a febbraio 2021, verranno posticipati. Stiamo lavorando per… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - nflliveonTV_ : Torino Bologna, il risultato in diretta live della partita di Serie <[LIVE®]> - Agenzia_Ansa : #SerieA, segui la #direttagol di #TorinoBologna #ANSA -