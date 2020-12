Torino-Bologna, le pagelle e il risultato della partita (Di domenica 20 dicembre 2020) Le pagelle ed il tabellino del lunch match Torino-Bologna valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Cala il sipario allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove si è appena concluso l’incontro tra Torino e Bologna. Le due società si dividono la posta in palio con un 1-1 maturato nella seconda frazione di gioco. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 dicembre 2020) Leed il tabellino del lunch matchvalido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Cala il sipario allo Stadio Olimpico Grande, dove si è appena concluso l’incontro tra. Le due società si dividono la posta in palio con un 1-1 maturato nella seconda frazione di gioco. L'articolo proviene da YesLife.it.

LiveNationIT : Gli show di @HarryStyles previsti a Torino e Bologna a febbraio 2021, verranno posticipati. Stiamo lavorando per… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - TizianoRoma1927 : Er grande Torino. 1-1 in casa col Bologna. Bologna che ha preso 5 fischioni dalla Roma. Ma precisamente, che voleva… - franco_zurletti : RT @Toro_News: ? | FULL TIME Succede tutto nella ripresa: Soriano risponde a Verdi. Per il Torino è la nona partita casalinga consecutiva… -