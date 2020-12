Torino-Bologna: le formazioni ufficiali (Di domenica 20 dicembre 2020) La 13a giornata di Serie A continua oggi con un lunch match delicatissimo, la sfida tra Torino e Bologna. In palio, allo Stadio Olimpico Grande Torino, punti pesantissimi per la salvezza. Queste le formazioni ufficiali: Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, R. Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Gojak; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Foto: Sito ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) La 13a giornata di Serie A continua oggi con un lunch match delicatissimo, la sfida tra. In palio, allo Stadio Olimpico Grande, punti pesantissimi per la salvezza. Queste le(4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, R. Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Gojak; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo(4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Foto: Sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

