Torino-Bologna | Giampaolo | “Occasione gettata al vento | abbiamo bisogno di tempo”

"Era una partita che bisognava vincere. abbiamo tentato di fare la nostra gara, ma non ci siamo riusciti. Il peccato è che dopo il gol ci siamo abbassati e non abbiamo più giocato. abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio, ma in seguito non abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Penso che la mentalità faccia la differenza". Lo ha dichiarato Marco Giampaolo, tecnico del Torino, dopo il pari per 1-1 tra i suoi e il Bologna, nella tredicesima giornata di Serie A. "Ho cambiato gli uomini perché abbiamo giocato pochi giorni fa e alcuni dovevano recuperare. Il trend va cambiato, era un'Occasione che non dovevamo buttare, ma non posso rimproverare i ragazzi per non averci provato – ha proseguito l'allenatore granata ai microfoni di Sky

