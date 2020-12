Torino-Bologna 1-1, le pagelle di CalcioWeb: due gol dell’ex decidono il match [FOTO] (Di domenica 20 dicembre 2020) E’ andato in archivio il lunch match della 13esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Torino e Bologna in uno scontro per la salvezza, la sfida è stata condizionata dall’errore del portiere Da Costa, come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I primi 45 minuti non hanno regalato tantissime emozioni, discorso diverso nella ripresa. La sfida sembra indirizzato verso lo 0-0, poi un errore di Da Costa sblocca il match. Punizione dell’ex Verdi, l’estremo difensore non è attento e la palla si infila in rete dopo aver sbattuto sul piede. Passano pochi minuti ed un altro ex, Soriano firma il definitivo 1-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 dicembre 2020) E’ andato in archivio il lunchdella 13esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontatein uno scontro per la salvezza, la sfida è stata condizionata dall’errore del portiere Da Costa, come emerge dallepubblicate dalla redazione di. I primi 45 minuti non hanno regalato tantissime emozioni, discorso diverso nella ripresa. La sfida sembra indirizzato verso lo 0-0, poi un errore di Da Costa sblocca il. PunizioneVerdi, l’estremo difensore non è attento e la palla si infila in rete dopo aver sbattuto sul piede. Passano pochi minuti ed un altro ex, Soriano firma il definitivo 1-1. In alto laGALLERY con le immagini del ...

